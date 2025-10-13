Cómo ahorrar con el aceite: descubre qué variedad usar para cada alimento

El aceite es un básico de nuestras cocinas, aunque cada vez es más caro. Por eso, es importante saber qué tipo de aceite es el mejor para cada alimento, para no desperdiciar uno que quizás no es el adecuado.

El aceite de oliva virgen extra es el mejor para usar en crudo, en alimentos como la ensalada. Sin embargo, existen distintos tipos: el arbequina, que es muy suave; el picual, con más sabor y un punto picante; y el hojiblanca, el más equilibrado de sabor.

Para cocinar, el mejor aceite es el virgen, que aguanta un poco mejor la temperatura. Pero si lo que queremos es freír, usaremos el aceite de oliva. Este tiene mucho sabor, pero si queremos freír algo sin tanto sabor, como el pescado, podemos usar el aceite de girasol alto oleico.

Por último, el aceite de girasol lo usaremos para la repostería. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Nutriman sobre el aceite en el vídeo de arriba!