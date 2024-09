La carta que abrió heridas entre José Manuel Parada y Jimmy Giménez-Arnau: "La muerte no hace santa a una persona"

José Manuel Parada cargó duramente contra Jimmy Giménez-Arnau tras conocer la noticia de su fallecimiento. Pese a que lamentó su marcha, advirtió que no guarda buenos recuerdos con él y que es uno de sus "damnificados".

El colaborador de Y ahora Sonsoles ha confesado uno de los momentos más difíciles que vivió con Jimmy. Según cuenta, este escribió una carta dirigida a su madre desvelando sus gustos sexuales y la leyó en un plató de televisión.

"Mi madre me llamó llorando", ha desvelado. Para Parada fue una falta de respeto, aunque no ha querido dar mas detalles sobre el contenido de la carta.

De nuevo, el colaborador asegura que no se alegra de la muerte de Jimmy, sino que la lamenta profundamente, pero advierte que no todo son buenos recuerdos: "La muerte no hace santa a una persona".