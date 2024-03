Se busca desesperadamente a Javier, un joven de 20 años que nunca volvió a casa tras una fiesta universitaria

La búsqueda de Javier Márquez, el joven de 20 años desaparecido en Logroño, continúa. El pasado viernes estaba celebrando una fiesta universitaria y desde entonces su familia no sabe nada de él.

Su última imagen fue en esta fiesta, a la que acudió vestido con zapatillas grises, pantalón claro y sudadera marrón, unos datos que son claves para su búsqueda.

Tras la fiesta, a las cinco y media de la mañana, se perdió su rastro y lo que se sabe de esa noche es que Javier se despidió de sus amigos en la discoteca y les dijo que se iba a casa de su hermana a dormir.

20 minutos después de esto, testigos aseguran que lo vieron cerca de otro local, en la dirección contraria a la vivienda. Y hora y media después, una vecina dice haberlo visto desorientado alrededor de una cafetería, cerca del río Ebro, donde se le está buscando desde el sábado por tierra, mar y aire después de que su móvil dejara de dar señal.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Carmelo y Adriana, conocidos de la familia, que llevan desde el primer momento yendo desde el pueblo hasta Logroño para buscar a Javier junto con las 200 personas que están participando en ella.

"Queremos que aparezca ya", ha dicho Adriana, que no quiere ni imaginarse cómo está pasando la familia del joven. Ellos están buscando por donde les dicen que hay que buscar con la esperanza de encontrarlo.

Eso sí, no tienen ninguna idea de lo que puede haberle pasado a Javier, pero no van a parar hasta encontrarlo y saber lo que ha ocurrido para que desde el pasado viernes no se tenga información de su paradero.

Carlos Quílez ha contado que los investigadores se están cercando en el río Ebro en su paso por Logroño, pues la última localización del móvil que se tiene está a unos 500 metros del río.

Cruz Morcillo ha explicado, además, que hay un audio que está circulando que deja claro que el joven había bebido mucho durante la fiesta universitaria, y ha dejado claro que no se baraja una desaparición voluntaria pues, tras desaparecer, no ha utilizado la tarjeta de crédito ni ha tratado de ponerse en contacto.