Bárbara Rey, sobre su relación con el emérito: "Me hubiese gustado que no ocurriera nunca. No fue bueno para mí"

Bárbara Rey se encuentra ante uno de los momentos cumbre de su vida. La nueva serie de ATRESPlayer Premium, ‘Cristo y Rey’, cuenta la historia de su vida desde su relación con Ángel Cristo, con quien tuvo dos hijos, hasta otros asuntos polémicos de su vida como su supuesta aventura con el rey Juan Carlos I.

"Ángel era muy guapo, pero por la vida que llevó esto se acabó", ha dicho. Además, ha asegurado que al principio era muy dulce, por lo que no esperaba que evolucionase hacia lo que se convirtió.

La vedette ha hablado sobre la interpretación de los actores, y cree que Belén Cuesta se ha metido por completo en ella. "Ha tenido mucho interés en acercarse a mí", ha dicho. Hablaron no de la serie ni de lo que había ocurrido, sino de cómo la propia Bárbara lo había sentido.

La actriz ha confesado incluso que lloró en el estreno. También ha hablado de Jaime Lorente, que cree que ha cogido muy bien toda la esencia de su exmarido. "Me emocionó porque yo en esa época estaba muy enamorada de él", ha asegurado.

Pero... ¿Por qué ahora y no antes? Bárbara Rey asegura que todo el mundo habla de ella y de su vida y que han dicho mucho sobre ella sin tener ni idea, incluido cuando pasa algo en la vida del rey Juan Carlos I. "Siempre que pasa algo en su vida aparezco yo", ha dicho. Vio en la serie la oportunidad de contar la verdad. "Tenía que decirlo, y tenía que decirlo yo", asegura.

Su relación con el rey emérito

Al rey emérito lo conoció antes que a Ángel Cristo. "Yo sabía que era una relación que no iba a durar mucho tiempo, y eso lo debería haber sabido todo el mundo", ha contado. En cuanto a un palacio que sale en la serie, ha contado que era Zarzuela, pero no ha querido especificar en qué condiciones entró allí.

En la serie también se ha podido desvelar el secreto del joyero que le regaló el rey emérito. "Era un collar con los signos del zodiaco porque me conocía y sabía que me gustaba", ha asegurado. Un medallón que se puso con Ángel Cristo en un momento en el que estaba mal con él.

Bárbara Rey ha dicho además que solo le contaba a una amiga lo que ocurría, algo que le provocaba mucha presión. "Me hubiese gustado que no hubiese ocurrido nunca. No ha sido bueno para mí", ha confesado la vedette. Sin embargo, ella ha salido a flote.