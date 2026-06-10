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El aprendizaje de Daniel Diges como padre de un niño con trastorno del espectro autista: "Me costó mucho conectar con él"

El hijo menor de Daniel Diges, Eliot, tiene autismo, una condición de la que su familia ha aprendido mucho. El cantante nos cuenta cómo recibieron el diagnóstico y cómo aprendieron a criarle atendiendo a unas necesidades a las que se tuvieron que adaptar.

Daniel Diges

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Daniel Diges triunfa en el mundo de la interpretación y la música. Durante su carrera, el actor ha participado en grandes musicales de nuestro país y ha llegado a representar a España en el festival de Eurovisión.

Daniel Diges

Sin embargo, el mayor éxito para Daniel Diges siempre será su familia. Junto a su mujer, Alejandra Ortiz-Echagüe, cría a Galileo y Eliot, sus dos hijos, que son el centro de su vida. Con ambos ha aprendido mucho sobre paternidad, pero especialmente con Eliot, el pequeño, que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista.

Antes de recibir el diagnóstico, Daniel y Alejandra veían que su hijo se comportaba diferente. "No me daba besos ni me miraba a la cara", afirma el actor, "me costaba mucho conectar con él".

Con el tiempo, Diges entendió que debía criar a su hijo desde otro punto: "Hay que enseñarles desde otro lugar". Con espacio, amor y comprensión, el actor empezó a entender a Eliot y Eliot a su padre, que hoy son uña y carne.

Diges insiste en dar visibilidad al espectro autista y al trabajo que los padres deben hacer para criar a niños que lo padecen. "El trabajo que ha hecho mi mujer Alejandra ha sido de los mayores regalos que me ha dado la vida", señala. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

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