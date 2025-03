Alberto Boniato, el influencer que presume de no tener una pierna: "Siempre he vacilado con lo que me hace diferente"

Alberto Ávila Chamorro es conocido en redes como Alberto Boniato, donde acumula más de un millón de seguidores. Lo que suele preguntarse es si la gente se fija en el porque le falta una pierna o por guapo.

A los 3 años, le amputaron la pierna por debajo de la rodilla porque nació sin peroné. Desde entonces, camina con una prótesis que no le impide exprimir la vida al máximo.

"Con 8 o 10 años la gente me miraba mucho, pero yo lo tenía tan normalizado que no entendía el por qué", nos cuenta. Desde entonces su lema es el siguiente: "Tú no te quedas mirando un coche normal, te quedas mirando un Lamborghini".

Su historia es el claro ejemplo de que una discapacidad no supone un límite para nada. Él, además de influencer y fisioterapeuta, es subcampeón de Europa en atletismo y ha desfilado en la Fashion Week.

Alberto ha aprendido a ponerle humor a su discapacidad. "Siempre he vacilado con lo que me hacía ser diferente para bien", señala. ¡No te pierdas su historia en el video!