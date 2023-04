La confesión de Bárbara Rey: “Una de mis primeras películas la abandoné por acoso del director”

Bárbara Rey ha explicado por qué su nombre artístico es Bárbara Rey, ya que muchos especulaban que era por Juan Carlos I, pero no. La vedette mezcló el apellido de un director muy famoso de aquella época y el nombre de una actriz inglesa.

Además, la actriz eligió su nombre artístico cuando Juan Carlos aún no era Rey de España y Franco todavía vivía. Su infancia fue dura en Totana, Murcia. La enfermedad de su madre marcó sus primeros años de vida.

Pero con el tiempo todo llegó. con 19 años se presentó al concurso Maja de Murcia. Allí conoció a Joaquín quien la dijo que iba a triunfar y no se equivocó.

Según cuenta Bárbara, cuando falleció el dictador y Juan Carlos fue proclamado Rey, empezó a hacer con papales más destacados: “El primero fue una película que abandoné por acoso del productor y director”, confiesa.

Bárbara cuenta que ese hombre estaba abusando de ella: “Estaba abusando de mí en el sentido de organizar bailes y cenas en las que íbamos todo el equipo y a mí me metía mano, me apretujaba… me hacía cosas muy desagradables”, añade.

La actriz y vedette cree muchas personas con cierto poder abusaban de chicas jóvenes que estaban empezando en el mundo del cine: “No creo que lo hicieran solo conmigo”.

Bárbara no ha querido desvelar su nombre: “Es una persona muy importante en el mundo del espectáculo, así que a mí nunca me creerían. Prefiero reservarme el nombre”, señala.

José Manuel Parada no duda que a Bárbara le propusieran muchas cosas raras y extrañas: “Mucha gente intentaría sacar partido del tema”, asegura el periodista.