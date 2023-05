Bárbara Rey, sobre las grabaciones al rey Juan Carlos: “Hubo dos o tres cosas que me parecieron interesantes y las grabé”

Bárbara Rey y Juan Carlos I terminaron con su relación definitivamente. Dicen que ella nunca superó que el rey la dejara, pero Bárbara asegura que fue una decisión que tomaron los dos.

Tras el final de su historia, llegan los chantajes, las grabaciones, los audios… Existe mucha confusión entorno a quien graba a quien. Bárbara ha negado siempre haber grabado en alguna ocasión al Rey.

Siempre quedará el beneficio de la duda de qué es verdad y que no. El periodista Juan Luis Galiacho, asegura que hay llamadas telefónicas grabadas, mientras Javier Chicote añade que: “Era un tema delicadamente delicado”.

Bárbara admite que tiene algunas grabaciones: “Tengo dos o tres cosas que me parecieron interesantes, pero no todas las barbaridades que dicen. Me dejó muchos mensajes en el contestador que he borrado”, añade.

Bárbara explica que tenía unas cosas instaladas en el teléfono de grabaciones, pero que eran para el abogado por el divorcio de Ángel Cristo: “Podría haberle dado a grabar y no lo hice”.

Algunos medios publicaron conversaciones entre Bárbara y el rey. La actriz tenía claro que en su casa tenía el teléfono pinchado: “Escuchaba unos ruidos y unas cosas en el teléfono… que no era normal”.