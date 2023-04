El recuerdo de Ángel y Sofía Cristo sobre su padre: “Creo que ha pagado todo el daño que hizo”

Bárbara Rey no pudo más y se separó de Ángel Cristo. Tras un noviazgo fugaz y unos primeros meses de matrimonio que parecieron ser perfectos, llegó la pesadilla.

La actriz vivió un infierno al lado de domador cuando empezaron las discusiones, los gritos, los golpes…

Sus hijos, Ángel y Sofía recuerdan que fuero momentos muy complicados: “Éramos muy pequeños cuando tuvimos que declarar con quién queríamos vivir”, explica Ángel Cristo hijo.

Hasta que salió el juicio ambos estuvieron viviendo con su padre: “Recuerdo que cuando se ganó el juicio nos fuimos a comer con mi madre”, dice Sofía, emocionada.

Bárbara explica que le tuvo que perdonar para poder avanzar: “Mi madre siempre nos ha animado a verle y a estar con él, a pesar de que él no se ha portado bien con ella”, explica.

Y es que Ángel Cristo se queda con los momentos buenos que ha vivido con su padre, al igual que Sofía, que está convencida de que su padre “ha pagado con creces todo el daño que ha hecho”.

La joven recuerda muchas cosas de su padre: “Recuerdo los gestos de cariño, cuando me llamaba princesa, cuando me hacía cosquillas… no quiero que piense desde arriba que le estamos machacando”, explica.