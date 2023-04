Las lágrimas de Bárbara Rey al hablar de su madre: “Con mi hermana y conmigo hubo maltrato físico y psicológico”

Bárbara Rey ha recordado a su madre, una mujer con muchos problemas psicológicos que no quería tener a Bárbara: “Cuando se enteró de que estaba embarazada de mí se llevó el disgusto del siglo. Hizo un montón de cosas que ella me contó para no tenerme”, asegura.

Y es que, según confiesa Bárbara, Salvadora, su madre, hizo todo lo posible por perderla durante el embarazo: “Mi madre cogió mucho peso, bajaba las escaleras sentada, metía los pies en agua hirviendo… todo para no tenerme”.

La madre de Bárbara estuvo dos años ingresada: “Conmigo y con mi hermana hubo maltrato físico y psicológico”, señala Bárbara.

Petra, la hermana de Bárbara, reconoce que en su memoria se ha quedado grabada algunas de esas palizas y son momentos que no se pueden borrar.

Bárbara no puede evitar las lágrimas: “Siempre he pensado que mi madre por su enfermedad no podía controlarse. Yo me acuerdo menos de los malos tratos míos que de los de mi hermana. Mi hermana ha sido como si hubiera tenido una hija de pequeñita”, comenta con lágrimas en los ojos.

Sin duda, para Bárbara lo peor ha sido ver como su madre maltrataba a su hermana: “Ver como pegaban a una niña con 4 años… no podía”, confiesa con los ojos llenos de lágrimas.

Petra piensa que Bárbara aún no se ha liberado del todo de ese sentimiento de culpa por no haberla defendido lo suficiente. Sin duda, se nos encoje el corazón al escuchar estas palabras.