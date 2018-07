Ruth Lorenzo imita a Jennifer Hudson y canta "And I am telling you I'm not going"

TU CARA ME SUENA - GALA 17 - TEMPORADA 4

Ruth Lorenzo demuestra su potencia vocal y se transforma en Jennifer Hudson y canta "And I am telling you I'm not going" en la gran final de 'Tu cara me suena'. La concursante saca toda su fuerza en el escenario para dejar boquiabiertos a todos los miembros del jurado del programa presentado por Manel Fuentes.