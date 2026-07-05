Mejores momentos | Asaltos
La reflexión paternal de Antonio Orozco: “Cuando un niño irrumpe en tu vida, toda ella pasa a ser de ellos”
Mila ha despertado el espíritu paternal de Antonio Orozco, quien no ha podido evitar acordarse de su hija Antonela después de la actuación de la talent.
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Mila trajo la magia de Disney a La Voz Kids cuando, en las Audiciones a ciegas, puso voz a 'Un mundo ideal' de la Banda Sonora de Aladdín. Ahora, semanas después de aquel increíble momento, la pequeña talent ha regresado para emocionar al propio Antonio Orozco.
“Me recuerda mucho a Antonella”, ha confesado el coach después de darle un emotivo abrazo. “Mucho, mucho”, continuaba ya casi entre lágrimas. Orozco dio la bienvenida a su hija en 2021 y ahora, con apenas cinco años, sigue siendo su principal motivo de alegría.
Eva le ha preguntado a Orozco sobre la posibilidad de que Antonella se presente a La Voz Kids y el cantante ha dejado claro que su única prioridad es que su hija sea feliz: “Me da igual si quiere cantar como si quiere bailar, como si quiere dedicarse a las matemáticas”.
“Pienso que la vida va de eso”, reflexionaba el coach frente a las cámaras del programa: “Cuando un niño irrumpe en tu vida, toda tu vida deja de ser tuya y se convierte en la vida de tus hijos”. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de estas bonitas palabras!
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