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La reflexión paternal de Antonio Orozco: “Cuando un niño irrumpe en tu vida, toda ella pasa a ser de ellos”

Mila ha despertado el espíritu paternal de Antonio Orozco, quien no ha podido evitar acordarse de su hija Antonela después de la actuación de la talent.

Antonio Orozco en La Voz Kids

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Borja Tamayo
Publicado:

Mila trajo la magia de Disney a La Voz Kids cuando, en las Audiciones a ciegas, puso voz a 'Un mundo ideal' de la Banda Sonora de Aladdín. Ahora, semanas después de aquel increíble momento, la pequeña talent ha regresado para emocionar al propio Antonio Orozco.

Mila en La Voz Kids

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“Me recuerda mucho a Antonella”, ha confesado el coach después de darle un emotivo abrazo. “Mucho, mucho”, continuaba ya casi entre lágrimas. Orozco dio la bienvenida a su hija en 2021 y ahora, con apenas cinco años, sigue siendo su principal motivo de alegría.

Eva le ha preguntado a Orozco sobre la posibilidad de que Antonella se presente a La Voz Kids y el cantante ha dejado claro que su única prioridad es que su hija sea feliz: “Me da igual si quiere cantar como si quiere bailar, como si quiere dedicarse a las matemáticas”.

“Pienso que la vida va de eso”, reflexionaba el coach frente a las cámaras del programa: “Cuando un niño irrumpe en tu vida, toda tu vida deja de ser tuya y se convierte en la vida de tus hijos”. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de estas bonitas palabras!

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