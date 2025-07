Talento, locura y compañerismo en estado puro: así ha sido Mikel Herzog Jr. en Tu cara me suena

Mikel Herzog Jr. ya nos dejó de piedra en la primera gala de la duodécima edición de Tu cara me suena con su imitación de Abraham Mateo. El cantante demostró tener una gran voz y una presencia envidiable sobre el escenario.

En la segunda gala, ya logró su primera victoria de la edición acompañado de la subcampeona de Tu cara me suena 10, Andrea Guasch. Los dos nos emocionado con ‘Die with a smile’ de Bruno Mars y Lady Gaga.

Mikel volvió a ganar otras dos ganas con dos imitaciones que conquistaron tanto al público como al jurado: recreando un impresionante videoclip de Damiano David y emulando a David Bisbal en una gala en la que se batió en duelo con Yenesi.

Con Maroon 5, Dani Fernández o Elton John, Mikel Herzog Jr. volvió a demostrar su capacidad para captar la esencia de los artistas y, en una de ellas, pudo deleitarnos tocando el piano en directo.

Cuando imitó a India Martínez, se creó un clima único en plató. Àngel Llàcer no pudo contener las lágrimas con la interpretación de ‘Vencer al amor’ y aseguró que, por actuaciones como esa, merecía la pena estar vivo.

Mikel pudo actuar acompañado de dos amigos en dos actuaciones que llenaron de buen rollo el plató: con David DeMaría imitando a Luck ra y Elvis Crespo y con Leo Rizzi para recrear la tiny desk de Ca7riel y Paco Amoroso.

El concursante volvió a tener cerca la victoria con Pitingo, Camilo o en su ‘Original y copia’ con Nina, que sin duda fue una de las imitaciones más emocionantes de la edición por todo lo que se originó en plató. La conexión entre madrina y ahijado traspasó con ‘Nacida para amar’.

Si hablamos de Mikel Herzog Jr., no solo podemos destacar su gran voz o su talento para imitar, si no su particular sentido del humor que ha generado todo tipo de opiniones en esta edición de Tu cara me suena.

Àngel Llàcer lo ha comparado en alguna ocasión con Daniel Diges, un gran concursante de Tu cara me suena que contaba chistes que no hacían reír a todo el mundo, aunque eso también tenía su gracia.

Mikel Herzog Jr. ha sido todo un descubrimiento y esperamos poder seguir disfrutando de él sobre los escenarios y en todos los proyectos que se le vengan por delante. ¡Qué lujo haber podido contar con él!