La entrega de Raquel Sánchez Silva triunfa en una gala veraniega con el brillo de Pastora Soler y Mahmood

A pocos días de que termine la primavera, el plató de Tu cara me suena 11 se ha llenado de palmeras, ambiente playero y hasta un chiringuito. ¡Aquí ya ha comenzado oficialmente el verano! Las imitaciones de David Bustamante y Valeria Ros han dado por inaugurada la época estival, aunque la Gala 10 ha tenido como platos fuertes dos actuaciones que han tocado el corazón y tres visitas que han puesto un brillo especial a la noche.

Entre tantos números con puestas en escena espectaculares, se ha impuesto la sencillez de Raquel Sánchez Silva imitando a Luz Casal. La presentadora ha afrontado su reto más difícil cantando 'Piensa en mí'. Ella y un micrófono en el escenario, su voz y una guitarra como únicos elementos para emocionar al público. Ha calcado cada uno de los detalles de la cantante gallega: su nasalidad, su forma de pronunciar, sus inflexiones... y, sobre todo, su forma de conmover con esta canción.

Raquel puso este broche de sentimientos a las actuaciones de los concursantes, pero no hubo tiempo de recoger los pañuelos para secar las lágrimas. La Gala 10 tenía preparado un final apoteósico protagonizado por Pastora Soler. Su carrera, de la que se cumplen ahora 30 años, marcó un antes y un después con 'Quédate conmigo' en Eurovisión. Con esa misma pasión, sensibilidad y fuerza, la diva española ha conmovido interpretando a otra diva: Lady Gaga, con la canción 'I'll never love again'.

La ovación del público es de las más largas que se recuerdan en Tu cara me suena. Un manjar, una delicia, puro disfrute para el alma. Histórico.

Pastora Soler ha sido la gran invitada de la Gala 10 pero no la única visita que ha recibido el plató. Supremme de Luxe ha hecho un maravilloso homenaje a Karina tras recibir su Training VIP para cantar 'Oh, Carol'. La cantante, sentada entre el jurado, ha disfrutado de una imitación que ha sido pura dulzura y felicidad. Si ya lo ha dicho Juanra Bonet al interpretar a Manolo Escobar: 'Qué guapa estás'. El cómico se ha metido tanto en el papel que se ha convertido en él durante toda la noche.

Quien ha vivido al completo la experiencia de Tu cara me suena, actuando con un concursante, es Mahmood. Raoul Vázquez ha imitado a la estrella italiana y los dos han terminado cantando juntos 'Tuta gold'. ¡Momento mágico juntos!

Si el final de la gala ha sido un flechazo al corazón, el resto ha sido una invitación a la fiesta. Desde el principio, cuando David Bustamante salió al escenario para imitar a Prince Royce. A ritmo de bachata, proponía 'Darte un beso'... ¡y quién es capaz de resistirse! Sin embargo, nadie como Paulina Rubio para subir la temperatura en el plató. Valeria Ros ha contagiado la locura y frescura de la mejicana aconsejando 'Vive el verano'.

Pero quien ha conseguido derretirnos con su ternura ha sido Olaf, el muñeco de nieve de la película Frozen. Cantando 'En verano', Miguel Lago ha hecho una imitación inolvidable, digna de un musical, hasta el punto de llevarse su primer 12 por parte del jurado gracias a Chenoa.

En toda fiesta, hay baile y son dos las concursantes que se han enfrentado a un reto con coreografía complicada. Conchita, dulce y sensual, se ha rodeado de bailarines para imitar a Sabrina Carpenter cantando 'Espresso'. Por su parte, Julia Medina se ha contagiado de la energía de Lola Índigo para poner al público en pie con 'Toy Story'.

El verano ha empezado así de fuerte en Tu cara me suena 11. No obstante, al final de la Gala 10, lo que dominan son los sentimientos a flor de piel, esa sensibilidad extrema de Raquel Sánchez Silva como Luz Casal y de Pastora Soler como Lady Gaga. Porque siempre es buen momento para la fiesta pero también para canciones que tocan el corazón.