Los mensajes de los compañeros de 'OT' de Aitana y Ana Guerra a Cristina Pedroche y Anna Simon

¡LAS REDES SOCIALES ECHAN HUMO!

Cristina Pedroche y Anna Simon revolucionaron el plató de 'Tu cara me suena' con 'Lo malo'. La actuación más esperada del momento imitando a Aitana y Ana Guerra no ha dejado indiferente a nadie. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios, como los de los compañeros de 'OT' de las artistas imitadas. ¡Todos alucinaron con 'PedrocheSimon'!