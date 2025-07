Bisbal da la cara por Aitana en su concierto: "Veo en ti una mujer que ha sabido luchar contra las adversidades"

Este miércoles Aitana dejaba sin aliento al Riyadh Air Metropolitano, al dar paso en su concierto a David Bisbal. El cantante interpretó la balada que ambos habían lanzado en 2020 'Si Tú La Quieres'. Por si esto no fuera suficiente, el almeriense pronunciaba unas palabras defendiendo a la catalana de las críticas recibidas en los últimos meses.

Textualmente David Bisbal decía: "Conozco y veo en ti una mujer maravillosa, que ha sabido luchar con esas adversidades, todos las tenemos, pero superarlas es lo que nos hace crecer un poco cada día. Por favor, permitid que crezca, evolucione, y nos regale una figura nueva de Aitana en cada proyecto, y ahí veremos a la infinita y gran Aitana".

"Bisbal ha tenido una actitud de protección"

Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie y han sido comentadas en Más Espejo por sus colaboradores. Por un lado Lorena Vázquez ha calificado esta actuación de "protección", ya que cree que lo que está atravesando Aitana ahora mismo, lo pasó David Bisbal antes.

"Aitana ha sido criticada por los bailes sexys"

Por su parte, la colaboradora Belén Santos ha opinado que: "No se parecen tanto. Creo que a Aitana la han criticado por los bailes sexys que hace en sus conciertos, porque todas sus fans tienen una edad y no están evolucionando a la vez que Aitana". Una expresión que no ha gustado nada a Lorena Vázquez, quien ha calificado de "arcaica".

La opinión de un experto

Espejo Público ha entrevistado a un experto CEO de Personality Media, sobre el éxito que está teniendo la cantante catalana en España, que este jueves tiene a Madrid colapsada, haciendo colas de horas y horas, para comprar una camiseta de su marca o una gorra. El experto ha considerado: "Que se ha convertido en la artista menor de 30 años más conocida, y esto es complejo para una mujer tan joven, no solamente se ha focalizado en cantar, sino en una marca gracias a los éxitos en televisión. Es un personaje mediáticamente muy relevante".

