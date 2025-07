¿Modern Talking en Tu cara me suena? Goyo Jiménez y Manu Baqueiro nos hacen viajar a los ochenta con ‘Brother Louie’

Aunque no hayan llegado a la final, no nos imaginamos qué hubiese sido de esta edición de Tu cara me suena sin la gracia y simpatía de Goyo Jiménez y Manu Baqueiro. Ambos lo han dado todo semana a semana y dejarán un recuerdo importante en el programa.

Para la gran final, ya que ninguno compite por el triunfo y entre ambos hay muy buen rollo y se llevan muy bien, Manu y Goyo han querido actuar juntos metiéndose en la piel del dúo alemán Modern Talking. Antes de comenzar la actuación, han estado bromeando y comentando que no saben cómo no han llegado a la final, porque, según ellos, ¡cantan mejor que muchos!

Manu Baqueiro y Goyo Jiménez nos han hecho viajar al pasado al interpretar el mítico ‘Brother Louie’ con la energía tan característica del dueto y con la gracia natural que ambos han demostrado que tienen.

Sin duda, ha sido un gran número de despedida para ambos en esta edición. Echaremos mucho de menos su simpatía y compromiso con el programa y esperamos verlos como invitados en próximas ediciones. ¡Revive su número al completo dándole play al vídeo de arriba!