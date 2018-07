Jadel se convierte en Justin Bieber para interpretar 'What do you mean?'

TU CARA ME SUENA - GALA CASTING

Jadel revoluciona la Gala Casting de 'Tu cara me suena' con su brillante imitación de Justin Biber interpretando su éxito 'What do you mean?'. El cantante y ganador del programa 'El número uno' deja boquiabierto al público y jurado con su puesta en escena y su gran parecido con el cantante canadiense.