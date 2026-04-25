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Gala 3 | Actuación

Izan Llunas debuta en Tu cara me suena con ‘Sorry’ de Justin Bieber

El cantante ha visitado el programa para sorprendernos metiéndose en la piel de uno de mayores ídolos globales del pop.

Izan Llunas debuta en Tu cara me suena con ‘Sorry’ de Justin Bieber

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Patri Bea
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Izan Llunas ha sido el invitado de la tercera gala de Tu cara me suena. El cantante y actor ha querido debutar en el programa imitando a una estrella canadiense que saltó a la fama muy joven y que se ha convertido en uno de los mayores ídolos globales del pop.

Convertido en Justin Bieber y al ritmo de ‘Sorry’, Izan Llunas ha pisado con fuerza el plató y nos ha metido de lleno en la canción. ¡Se nota que tiene tablas sobre el escenario y que se ha estudiado muy bien los gestos del cantante!

El público y los concursantes no han podido evitar tararear la canción con Izan. El cantante se ha movido como pez en el agua sobre el escenario y se ha comido las cámaras. ¿Lo veremos concursante en una próxima edición? ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

El cómico se ha metido de lleno en el papel de Alaska con su bola de cristal y ha predicho el futuro de los miembros del jurado.

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