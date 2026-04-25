Izan Llunas debuta en Tu cara me suena con ‘Sorry’ de Justin Bieber

Izan Llunas ha sido el invitado de la tercera gala de Tu cara me suena. El cantante y actor ha querido debutar en el programa imitando a una estrella canadiense que saltó a la fama muy joven y que se ha convertido en uno de los mayores ídolos globales del pop.

Convertido en Justin Bieber y al ritmo de ‘Sorry’, Izan Llunas ha pisado con fuerza el plató y nos ha metido de lleno en la canción. ¡Se nota que tiene tablas sobre el escenario y que se ha estudiado muy bien los gestos del cantante!

El público y los concursantes no han podido evitar tararear la canción con Izan. El cantante se ha movido como pez en el agua sobre el escenario y se ha comido las cámaras. ¿Lo veremos concursante en una próxima edición? ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!