El ilusionante camino de Andrea Guasch por 'TCMS 10': "Nunca pensé que pudiera hacer de diva"

Andrea Guasch ya está viendo la gala final de 'Tu cara me suena' a la vuelta de la esquina. Preparando la gran Gala Final, nos sentamos con la concursante para que nos cuente cómo ha sido poder participar en esta temporada 10 del programa.

La actriz y cantante se va a llevar en el corazón todo su paso por 'Tu cara me suena'. "Una experiencia preciosa, de las mejores de mi vida", comenta. Desde el primer momento que le dijeron que sería concursante, supuso cumplir un sueño. "Es un programa que siempre he visto, siempre he pensado: Ojalá estar allí", asegura. Y ya es un deseo cumplido.

La magia de este programa es romper los esquemas de los concursantes y ponerse en situaciones en las que nunca antes hayan estado: "Me he caracterizado de Dua Lipa, Ariana Grande…, cosas que nunca pensé que pudiera hacer", explica Andrea.

Enfrentarse a estos retos ha hecho que se le hayan grabado a fuego a la propia Andrea: "Me hace ilusión seguir haciendo esto por mi cuenta". Eso sí, tiene claro que no se pondrá "narices de mentira". ¡Disfruta de la entrevista completa a Andrea Guasch en el vídeo!