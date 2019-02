Soraya Arnelas, Mimi, Carlos Baute, María Villalón y Jordi Coll, finalistas de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’

Después de haber conocido a los cinco finalistas de la séptima edición de ‘Tu cara me suena’, solo nos queda conocer a quién imitarán en la gran final del programa. Los cinco se lo jugarán todo desde el principio del programa y tendrán que salir a darlo todo en el escenario de ‘Tu cara me suena’. ¡Estas son las imitaciones que han escogido nuestros cinco finalistas!

Soraya Arnelas cantará 'Never Enough' de El Gran Showman, Mimi se meterá en la piel de Lady Gaga con 'You and I', Carlos Baute imitará a Manolo Escobar, María Villalón será Pasión Vega con 'Ojos verdes' y Jordi Coll interpretará 'Keep Faith' de Bon Jovi. ¡Pedazo final nos tienen preparada los cinco finalistas del programa!

Las palabras de agradecimiento de Soraya Arnelas, Mimi, Carlos Baute, María Villalón y Jordi Coll tras conocer su paso a gran final

¡Aún están en una nube! Soraya Arnelas, Mimi, Carlos Baute, María Villalón y Jordi Coll se han convertido en los finalistas de la séptima edición de 'Tu cara me suena' tras sumar los puntos del jurado y del público. Todavía con la emoción a flor de piel, los concursantes han compartido su agradecimiento nada más conocer la gran noticia.