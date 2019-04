Florentino Fernández imita a Will Smith en Tu cara me suena

Esta semana, Flo ha inaugurado la undécima gala de la tercera edición de Tu cara me suena imitando a uno de los actores más queridos de Hollywood, Will Smith. El concursante de Tu cara me suena ha sacado su faceta rapera a relucir para cantar la canción de la serie con la que le conocimos, "El prícipe de Bel Air" y "Gettin Jiggy With It".

