Juanra Bonet explica sus dos momentos más felices: "Cuando hice de Sandro y cantar con Fran Perea"

Llegaba a Tu cara me suena 11 mentalizado de llevarse todos los 4, dispuesto a acapararlos como gesto de compañerismo, y ha acabado ganando incluso una gala y no una cualquiera. Juanra Bonet se lleva la victoria en la segunda Semifinal y, además, muchos momentos felices.

El cómico destaca dos galas muy significativas para él. Por un lado, sorprende al remontarse hasta el tercer programa: "Fue para mí un momento especial, casi fundacional". Es cuando revolucionó el plató como Sandro. "Fue cuando vino mi familia a verme y fue mágico", detalla.

Más reciente y evidente es el segundo momento de máxima felicidad: "Cantar con Fran Perea 'Uno más uno son siete' fue muy especial, es una canción a todo el mundo le toca la patata", explica.

Obviamente, Sandro y, por "motivos emocionales", Fran Perea figuran en su selección de mejores imitaciones. Además, añade otra: Manolo Escobar.

"He disfrutado desde el minuto uno y he sufrido desde el minuto uno, y he disfrutado hasta el último minuto y he sufrido hasta el último minuto", así resume Juanra su experiencia en Tu cara me suena 11. "No sé salir a un escenario sin tener nervios, inseguridades...", confiesa.

Además, destaca la dificultad que supone tener una canción diferente cada semana. "Piensa que todos los artistas que hemos imitado todos los concursantes han tenido un poquito más de tiempo que nosotros para preparar las canciones que teníamos que imitar", invita a reflexionar. Lo ejemplifica con Manolo Escobar: "Estoy seguro de que no tuvo cinco días para preparar 'Qué guapa estás', y yo sí".

Termina aclarando esos nervios: "Son porque estamos comprometidos con el programa y con nuestro trabajo". ¡Descubre el balance que hace Juanra Bonet de su paso por Tu cara me suena 11!