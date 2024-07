El consejo que Julia Medina se daría si volviera a empezar Tu cara me suena 11: "Relájate, disfruta"

Llega el final de Tu cara me suena 11 y Julia Medina se deja llevar por esa mezcla de sensaciones que conllevan los recuerdos. Lo que más le ha sorprendido de esta experiencia ha sido "la familia" que ha formado en el programa. "Venía sin expectativas, a pasármelo bien, a disfrutar de la experiencia, pero lo que no me imaginaba es que me iba a costar tanto decir adiós a la rutina de ver a mis compañeros cada semana", confiesa.

Sin embargo, reconoce que sí cambiaría algo si pudiera volver a la primera gala. "Las tres primeras galas estaba muerta de miedo", reconoce. Por eso, se daría un consejo a sí misma: "Relájate, está todo bien, te lo vas a pasar bien, disfruta, no te preocupes demasiado". Ciertamente, después llegaron momentos tan espectaculares como su victoria como Lola Índigo o como Lola Flores.

Lo que Julia se lleva de Tu cara me suena 11 es una gran evolución con la que ella misma se ha sorprendido: "He visto que soy capaz de hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer, como bailes o canciones que no había cantado nunca". Ahora, se emociona 'The winner takes it all' de Abba. "Estoy muy orgullosa de mi trabajo", asegura.