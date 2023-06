El examen definitivo de Ricky Merino en 'Tu cara me suena': "Imitar a Sam Smith me da un poquito de miedo"

'Tu cara me suena' está siendo una caja llena de sorpresas en cada gala. Nos acercamos a la número 11 y Ricky Merino será la estrella invitada imitando a Sam Smith con su canción 'Unholy'. El número, según nos reconoce en esta entrevista, le ha causado algún que otro problema por la falta de tiempo que ha tenido para ensayar, pero avanza que sorprenderá a todos con sus pasos de baile.

En su segunda visita a 'Tú cara me suena', Ricky Merino se atreve a dar un espectáculo inolvidable, al igual que la primera vez que vino. "Lo echaba de menos, me divertí mucho cuando viene hace tres años a hacer de Lola Índigo y ahora tengo una actuación muy divertida", explica el cantante. A pesar de que ya haya pasado por esto, los nervios siempre aparecen. "Imitar a Sam Smith es mucho. Tengo un poco de miedo y también ganas por la actuación", añade Ricky.

Uno de los hándicaps en contra de este año ha sido el tiempo. "He tenido el tiempo que he tenido para ensayar", dice el actor. Se ha tenido que llevar el trabajo a casa y puede haya causado alguna que otra molestia. "Creo que mis vecinos ya me tenían manía y ahora creo que un poco más", bromea Ricky sobre sus ensayos.

Quien sabe pero puede que esta nueva actuación le sirva para ser al fin concursante en la próxima edición. De hecho, recuerda que ya le dijo en su momento Àngel Llàcer se comprometió. ¿Será esta actuación la que le dé el salto definitivo? ¡No te pierdas su entrevista al completo en el vídeo!