Silvia Abril regresa a 'Tu cara me suena' con más ganas que nunca... ¡para imitar a RuPaul!: "Quiero volver a hacer el ridículo"

Ya se está acercando la gala número 11 de 'Tu cara me suena'. Algunos concursantes lo tienen todo casi preparado y han traído a algunos amigos para que les ayuden. Susi Caramelo ha sorprendido a todos con su compañera. Silvia Abril, una de las exconcursantes más queridas que ha pasado por el programa está de vuelta, para imitar esta vez a RuPaul.

La aparición de Silvia en el programa ha dejado a todos boquiabiertos, cuando la preguntaron accedió sin pensarlo. "A mí me preguntaron si quería ir con Susi y dije por favor… ¡eso es un dulce!", dice la actriz jugando con el apellido de la concursante.

Al final todos vuelven dónde fueron felices. "'Tu cara me suena' se echa de menos siempre, cuando sales de aquí es como que te falta algo", confiesa Silvia, rememorando su edición. Pero tampoco hace falta irse muy lejos para recordar a la humorista en 'Tu cara me suena', ya que el año pasado acudió al rescate de David Fernández y ya dejó a todos sorprendidos con su interpretación de Nathy Peluso junto a este divertido C. Tangana en 'Ateo'.

Ahora regresa para ayuda a Susi... y es evidente que no podemos olvidar de quiénes estamos hablando: ¡en la actuación pueden pasar muchas cosas entre las concursantes! "Es adictivo, quiero volver a hacer el ridículo", explica Silvia.