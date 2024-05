La emotiva confesión de David Bustamante sobre Chenoa y Àngel Llàcer: "Lo que vivimos nos unió para siempre"

Si hay un concursante para el que participar en Tu cara me suena 11 es especial, sin duda es David Bustamante. Para él, es mucho más que una experiencia y que un reto. También tiene un altísimo componente sentimental pues supone su reencuentro con lugares y personas muy importantes en su vida.

"Tardo en relajarme y en que no se me acelere el corazón, es mucho lo vivido aquí"

"Cada vez que vengo a este plató es inevitable sentir sensaciones y nervios que pasé cuando vine aquí por primera vez con 19 años y empezó mi carrera en Operación Triunfo, es el plató donde ocurrió todo", explica emocionado. El cantante asegura que percibe olores que le llevan a aquella etapa, que "cada pasillo" le lleva a esos recuerdos.

Son tan fuertes esas sensaciones hoy en día que reconoce: "Tardo en relajarme y en que no se me acelere el corazón, es mucho lo vivido aquí". Por eso, cada vez que vuelve, lo siente como algo "muy especial".

"Hay algo en nuestros ojos que nos entendemos perfectamente, que nadie más que nosotros entiende"

Además, Bustamante vuelve a compartir este mismo escenario con Chenoa y Àngel Llàcer. "Cuando me junto con Laura y con Llàcer, no ha pasado el tiempo porque tenemos contacto, nos vamos viendo y hay algo en nuestros ojos que nos entendemos perfectamente, que nadie más que nosotros entiende", confiesa.

"Lo que nosotros vivimos nos unió para siempre", comenta sobre la cantante y sobre el presidente del jurado de Tu cara me suena. Lo hemos visto ya tras alguna imitación: con Nino Bravo, Chenoa se emocionó hasta las lágrimas.

De aquella experiencia han pasado 23 años: "Tengo la misma ilusión y las mismas ganas de divertirme, pero tengo infinidad de armas y muchas más herramientas para defenderme y para mostrar y desempeñar mi trabajo".

"No sé ser de otra manera, para bien o para mal, me gusta emocionarme con las cosas y con lo bonito de este trabajo"

Bustamante revela en qué ha cambiado principalmente: "Cuando vine aquí era totalmente inexperto, tenía muchísimas ganas, pero no sabía cómo hacer las cosas, eso se aprende habiendo hecho más de mil conciertos en todo este tiempo".

¿Y qué se mantiene? Sin duda, su esencia: "No sé ser de otra manera, para bien o para mal, soy revoltoso, inquieto, me gusta divertirme y me gusta emocionarme con las cosas y con lo bonito de tener este trabajo". ¡No te pierdas esta entrevista al completo en el vídeo!