Esta noche tu voto decide el ganador de Tu cara me suena

Tras dos semifinales llenas de emoción y actuaciones inolvidables, esta noche se decide quién será el ganador de la duodécima edición de Tu cara me suena. Y todo se decide con el voto del público.

Los espectadores serán quienes elijan al ganador entre los cinco finalistas: Ana Guerra, Esperansa Grasia, Gisela, Melani y Mikel Herzog.

La votación se llevará a cabo a través de la web de Antena 3 y mediante llamadas o SMS, lo que permitirá a los seguidores apoyar a su concursante favorito y decidir quién se suma al palmarés del programa.

Desde la web oficial, cada dispositivo podrá emitir hasta tres votos (cinco por dirección IP), además de poder participar enviando mensajes de texto o llamando al número correspondiente a cada artista.

Todo será en una gala final en directo y en la que los finalistas han preparado grandes actuaciones para llevarse el triunfo. Y, además, tendremos la actuación del resto de concursantes de la edición, la presencia de Melody y la imitación de Àngel Llàcer, que hará de Bertín Osborne.

No te puedes perder esta noche la gran final de Tu cara me suena. Y no puedes dejar de apoyar a tu favorito.

Consulta aquí las bases completas para participar en la votación final de Tu cara me suena 12.