¡Vuelven a la carga!

Un jurado que repite: así encajó Flo con Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer la pasada edición de Tu cara me suena

Los cuatro volverán a ocupar su sitio en la famosa mesa del jurado para valorar a los nuevos concursantes de esta temporada.

Un jurado que repite: así encajó Flo con Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer la pasada edición de Tu cara me suena

Patri Bea
Publicado:

La pasada edición de Tu cara me suena recibimos a un nuevo integrante en la mesa del jurado, Flo. El cómico pasó de ser concursante de la tercera edición del formato a juzgar a los participantes de la duodécima temporada.

Además, Àngel Llàcer regresó después de haber pasado por un delicado problema de salud y lo hizo con más fuerza que nunca. El presidente del jurado volvió hacernos reír con sus particulares bromas y a emocionarlos con sus valoraciones a los concursantes.

Àngel Llàcer

Ya en la primera gala, Llàcer le entregó un manual del buen jurado a Flo para que se estudiase todo lo necesario para valorar a los participantes con el mejor de los criterios. ¡Y así lo hizo!

Lolita volvió a regalarnos alguna de sus ya míticas anécdotas a lo largo de las galas y sus continuos piques con sus compañeros nos dieron más de un momentazo. Además, fue imitada por Esperansa Grasia.

Chenoa también pudo verse imitada, en este caso por su gran amiga Gisela. La cantante se emocionó con más de una actuación y volvió a sentirse como pez en el agua en la mesa del jurado.

Ya al final de la edición, Àngel Llàcer le entregó el diploma como jurado oficial de Tu cara me suena a Flo. Los cuatro formaron un gran tándem y prometen volver a regalarnos muchos momentazos esta temporada.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado serán los concursantes que tendrán que valorar esta temporada. ¿Qué tal lo harán?

