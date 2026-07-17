Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
FINAL DE TU CARA ME SUENA: Tú decides con tu voto quién es el ganador de Tu cara me suena 13

Final | Actuación

¡Bienvenidos al Cabaret! Paula Koops se transforma en Liza Minnelli

La madrileña ha querido luchar por el triunfo recreando una actuación mítica de uno de los musicales más reconocidos de la década de los setenta.

Paula Koops en Tu cara me suena

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Paula Koops consiguió meterse en la lista de finalistas en la segunda semifinal en Tu cara me suena en la que, además, tuvo el placer de cantar con Ana Torroja una de sus canciones favoritas después de imitarla.

El examen definitivo: Paula Koops canta Mecano delante de Ana Torroja

Para poner punto final a su paso por Tu cara me suena y luchar por el triunfo de la edición, Paula Koops ha optado, al igual que varios compañeros, por un número de un musical, en este caso, Liza Minnelli en Cabaret.

Con energía, garra y personalidad, Paula Koops ha firmado un número que nos ha trasportado a la década de los setenta y que ha hecho levantar al público del plató para bailar un tema mítico.

Paula Koops se ha despedido de Tu cara me suena por todo lo alto con un número más que digno para una final como esta. ¡Revive su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

De Paula Koops a Cristina Castaño: las imitaciones de Leonor Lavado sorprenden al jurado de Tu cara me suena

De Paula Koops a Cristina Castaño: las imitaciones de Leonor Lavado sorprenden al jurado de Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Tu cara me suena 13, en directo: Cristina Castaño brilla con 'The Winner Takes It All'

Tu cara me suena 13, en directo: Cristina Castaño brilla con 'The Winner Takes It All'

Cristina Castaño en Tu cara me suena

¡Lágrimas en el plató! Cristina Castaño emociona al convertirse en Meryl Streep con 'The Winner Takes It All'

Aníbal Gómez y Carolina Iglesias

Toda una generación vuelve a cantar 'Colgando en tus manos' gracias a Aníbal Gómez y Carolina Iglesias

María Parrado en Tu cara me suena
Final | Actuación

Una 'Vision of Love' llena de emoción: María Parrado brilla como Mariah Carey en la gran final de Tu cara me suena

Paula Koops en Tu cara me suena
Final | Actuación

¡Bienvenidos al Cabaret! Paula Koops se transforma en Liza Minnelli

Martín Savi en Tu cara me suena
Final | Actuación

¡Reto mayúsculo! Martín Savi se atreve con Farinelli en la gran final de Tu cara me suena

La ópera ha estado presente en la gran final de la mano de Martín Savi, que ha puesto los pelos de punta al público y al jurado.

Jorge González en Tu cara me suena
Final | Invitado

Jorge González regresa a Tu cara me suena con un explosivo medley de Ricky Martin

El ganador de la octava edición del formato ha vuelto al programa para regalarnos el mejor de los shows en esta gran final.

Frenético toma y daca entre Javier y David en AlaZ: un acierto les separa antes del desenlace

Frenético toma y daca entre Javier y David en AlaZ: un acierto les separa antes del desenlace

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Publicidad