¡Bienvenidos al Cabaret! Paula Koops se transforma en Liza Minnelli

Paula Koops consiguió meterse en la lista de finalistas en la segunda semifinal en Tu cara me suena en la que, además, tuvo el placer de cantar con Ana Torroja una de sus canciones favoritas después de imitarla.

Para poner punto final a su paso por Tu cara me suena y luchar por el triunfo de la edición, Paula Koops ha optado, al igual que varios compañeros, por un número de un musical, en este caso, Liza Minnelli en Cabaret.

Con energía, garra y personalidad, Paula Koops ha firmado un número que nos ha trasportado a la década de los setenta y que ha hecho levantar al público del plató para bailar un tema mítico.

Paula Koops se ha despedido de Tu cara me suena por todo lo alto con un número más que digno para una final como esta. ¡Revive su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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