Tu cara me suena continúa líder y lo más visto de la noche de los viernes

Tu cara me suena (19,7% y 1,5 M) arrasa con otra temporada y es líder y lo más visto de la noche de los viernes, a una distancia sobre su inmediato competidor de +9,6 puntos y de +13,4 puntos la cadena pública. Es la oferta estelar más vista y el programa que concentra más espectadores únicos, 4,2 millones.

Antena 3 refuerza en mayo su incontestable liderazgo en las audiencias de televisión, encadenando ya 22 meses consecutivos a la cabeza y ampliando distancias con sus competidores. Así, sube al 12,9% de cuota de pantalla, la cadena que más crece entre las principales, alejándose de sus adversarios y reafirmando su posición como cadena más vista: aumenta la ventaja con la siguiente opción a casi +2 puntos, la mayor de la temporada, y marca la mayor distancia con su inmediato competidor en un mes de mayo en 31 años, desde 1995, +3,6 puntos. Un mes más, vuelve a demostrar la solidez de su programación, que triunfa de la mañana a la noche, liderando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Un liderazgo imbatible que respalda su apuesta en entretenimiento, información y ficción. En informativos, Antena 3 Noticias acumula 77 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores y con sus ediciones líderes y las más vistas de la televisión. La oferta informativa de Antena 3 no deja de crecer y firma su mejor mayo en cinco años (desde 2021), destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de mayo en 30 años (desde 1996) y también en el fin de semana, con su mes de mayo más alto desde 2008, 18 años.

En entretenimiento, Antena 3 cierra otro mes extraordinario y con los programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero lidera nuevamente en lo más alto del ranking, otro mes más, seguido de Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Tu cara me suena, todos imbatibles. Así, Antena 3 tiene los programas que más triunfan a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, que alcanza 50 meses de liderazgo, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también con sus apuestas estelares: al liderazgo de Tu cara me suena en la noche de los viernes, continúa el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, y se suma La Voz Kids en la noche del sábado.

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: Sueños de libertad se sitúa a la cabeza con otro mes sobresaliente y su mejor mayo histórico con un 14,2%, de nuevo líder absoluto y a enormes ventajas de sus competidores. En tierra lejana y Una nueva vida son, por su parte, las series más vistas del Prime Time.

Antena 3 continúa imbatible en Prime Time, franja estelar en la que también sube al 13,3% cuota, y aumenta a más de 4 puntos la ventaja sobre su competidor directo y a casi +3 puntos sobre la cadena pública (la más alta desde hace dos años) en la banda más atractiva para los anunciantes. Igualmente, revalida su liderazgo en la Sobremesa (17,9%), a casi +10 puntos de su rival, por lo que lidera nuevamente las franjas de mayor consumo, ganando también la Tarde (10,6%).

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