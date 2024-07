Los concursantes se despiden de Tu cara me suena 11: “Qué maravilla coincidir en esta edición tan linda”

Tu cara me suena puso punto final a una edición mágica que coronó a David Bustamante como su nuevo campeón, sucediendo a Miriam Rodríguez a quien pudimos disfrutar en la gran Final haciendo una poderosa imitación de Dua Lipa.

Han sido tres meses de concurso, pero para los concursantes han sido mucho más. Muchas reuniones, muchos ensayos, confidencias y momentos compartidos para convertirse en una familia.

La calidad humana que había en esta terna de concursantes se ha visto reflejada desde la Gala 1, con un buen rollo que se deja ver también en redes sociales, donde cada uno se ha estado despidiendo después de esta experiencia.

Porque esta experiencia ha sido un sueño para Raoul Vázquez. El segundo clasificado de Tu cara me suena 11 ha agradecido a todos por haber podido vivir este programa “de una manera tan bonita”, y ya tiene ganas de saber qué nuevo proyecto tendrá más adelante.

Por su parte, nuestro nuevo campeón, David Bustamante, también ha agradecido la oportunidad de participar en Tu cara me suena, donde le han ayudado a sacar su “mejor versión”.

Y para Raquel Sánchez Silva, esta undécima edición, en la que ha salido de su zona de confort, y donde ha visto que además de ser una presentadora fabulosa es una artista en mayúsculas, ha sido “una experiencia para toda mi vida”, destacando, por encima de todo, a sus compañeros.

A Julia Medina le encantaría repetir esta experiencia, en la que ha sido muy feliz, acordándose de sus compañeros y de todo el equipo no visible de Tu cara me suena: “Qué maravilla coincidir en esta edición tan lida”, ha escrito la cantante. ¡Lo maravilloso ha sido teneros a vosotros, Julia!

Una sensación muy similar es la que ha descrito Supremme de Luxe. La artista ha sido muy feliz a lo largo de toda la edición, sobre todo por encontrarse en la vida con sus ocho compañeros de concurso, “lo mejor que me llevo de esta experiencia”. Y su cuarto puesto, un lujo para ella, algo que no esperaba en absoluto al empezar Tu cara me suena 11.

El momento emotivo de la gran Final lo vivió Conchita cuando rompió a llorar al terminar su actuación, y ha explicado por qué: “Me costó mucho cantar esta canción”, ha señalado, haciendo referencia a ese último día en plató. “Les voy a echar muchísimo de menos”, ha escrito sobre sus compañeros, con los que se ha encariñado durante toda la edición.

Por último, Valeria Ros se ha mostrado muy orgullosa de haber participado en Tu cara me suena 11: “Es un monstruo de la televisión y he podido vivirlo”, ha señalado. Si es un programa “tan gordo y cuidado”, es gracias a gente como tú, Valeria. ¡Qué grandes concursantes hemos tenido este año!