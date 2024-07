Conchita rompe en lágrimas imitando a Billie Eilish con ‘What I was made for’

Uno de los momentos más emotivos que Conchita ha vivido en Tu cara me suena 11 es su actuación junto con Julia Medina cantando ‘Por las veces’. En la gran Final de Tu cara me suena 11, ha querido repetir esa fórmula de una letra con mucho significado al elegir a Billie Eilish y su conmovedor ‘What I was made for’, uno de los grandes éxitos de la banda sonora original de la película Barbie.

Conchita ha elegido una actuación para llegar directamente al corazón de los espectadores, la que hizo la californiana en la última ceremonia de los Grammy. Lo ha conseguido desde los primeros acordes del piano y las primeras palabras susurradas que ha cantado.

La puesta en escena ha sido así de sencilla y, a la vez, hermosa: ella sentada, con un pañuelo cubriéndole el pelo y unas gafas de sol, junto al pianista y un pequeño grupo de violines. Esa intimidad que ha creado en el escenario ha sido precisamente lo que ha generado la magia de esta imitación.

La cantante ha calcado esa voz delicada pero llena de matices y de sensibilidad de Billie Eilish en este tema que pregunta sobre la búsqueda de un sentido de la vida que todos hemos perdido más de una vez. Así de emocionante ha sido la despedida de Conchita de Tu cara me suena 11. ¡Dale al play!