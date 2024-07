El arrollador regreso de Miriam Rodríguez como Dua Lipa cantando ‘Training season’

En plan diva, así se despidió Miriam Rodríguez como campeona de Tu cara me suena 10 y así ha regresado a la final de la undécima edición. Todo el público recuerda el conmovedor número que hizo como Lady Gaga cantando ‘Always remember us this way’, una fuerza escénica brutal que ha vuelto a demostrar convertida en Dua Lipa.

La cantante se ha decantado por el espectáculo que en la décima temporada le llevó a números tan inolvidables como el de Jennifer López. Por eso, la puesta en escena ha vuelto a ser deslumbrante para emular la actuación de Dua Lipa en los BRIT Awards de este año cantando ‘Training season’.

La poderosa voz de Miriam, calcada a la artista londinense, ha llenado el escenario. Además, se ha entregado a una coreografía llena de sensualidad e interacción con los bailarines. La gallega siempre intentó como concursante el más difícil todavía y con este desafío ha dejado claro que sigue siendo una estrella, una reina, una diva. ¡Disfruta de su numerazo en el vídeo!