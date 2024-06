¡Carlos Latre y Santiago Segura se reconcilian! El motivo que provocó doce años de resentimiento en Tu cara me suena

La llegada de Santiago Segura a la mesa del jurado está aportando a Tu cara me suena historias que no conocíamos del programa, sobre todo de sus inicios. Después de recordar cómo fue su actuación en la primera final de Tu cara me suena, imitando a Manolo Escobar y con el mismísimo artista en primera fila, Santiago Segura ha seguido abriendo el baúl de los recuerdos.

La actuación de David Bustamante como Joaquín Sabina, una soberbia imitación con la que se convirtió en el ganador de la Gala 11, ha despertado viejos sentimientos en Santiago Segura ya que él, como apuntaba Manel Fuentes, imitó al mismo artista en la primera gala de la historia de Tu cara me suena.

“¿Hay que recordarlo?”, preguntaba Segura sin encontrar respuesta, pero el jurado ha compartido la historia de lo que pasó. Normal que no nos acordemos: han pasado doce años y un sinfín de imitaciones entre esa primera y esta última noche, y las que nos quedan aún por vivir.

Santiago Segura señaló que hizo de Sabina en la primera gala, con toda la ilusión, hasta que vio el 4 de Carlos Latre. El imitador ha querido justificarse: “Doce años después, tengo que reconocerte que esa imitación estaba muy bien hecha”, ha comentado Latre.

Entonces, ¿por qué un 4? Resulta que el miembro del jurado lo hizo “como para que haya cachondeo”, una decisión que le costó muy caro a Carlos: “Se pilló un rebote que no me habló en tres semanas”, ha revelado Latre.

Santiago Segura ha querido puntualizar que sí, en efecto, no le habló durante tres semanas, pero hubo más consecuencias: “El resentimiento ha durado hasta hoy”. Latre ha reconocido su error y se han fundido en un emotivo abrazo, enterrando el hacha de guerra. ¡Revive cada detalle en el vídeo que encabeza la noticia!