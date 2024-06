David Bustamante, exultante tras su triunfo como Joaquín Sabina: "Me emocioné como hacía tiempo"

"Me sentí emocionado y creo que se me vio emocionado realmente", reconoce David Bustamante. El cantante nos confiesa sus sensaciones tras ganar la undécima gala de Tu cara me suena 11 con su imitación de Joaquín Sabina, una victoria que vivió "con mucha ilusión por cómo fue surgiendo toda la semana".

Además, destaca que "ver cinco 12 es muy difícil". De hecho, sólo Julia Medina, por su imitación de Conchita, y él lo han logrado en esta undécima temporada. En el caso de Bustamante, supone su segunda victoria tras la que consiguió como Nino Bravo en la Gala 2. "Me emocioné como hacía tiempo", confiesa.

"Para mí era una responsabilidad porque admiro y aprecio personalmente a este poeta", nos comenta sobre su imitación de Joaquín Sabina. Incluso confiesa que llevó a verla "imposible". "Pero después de muchísimo esfuerzo, de estudiar, de escuchar, de imitar, imitar, imitar, conseguí un grandísimo resultado", dice satisfecho.

Además, subraya un premio personal que también se lleva: "Saber que soy capaz de hacer muchísimas más cosas que no sabía antes de entrar en Tu cara me suena". "Para mí también ha sido una gran escuela de canto y un programa donde he aprendido mucho", valora. ¡Descubre su reacción al completo en el vídeo!