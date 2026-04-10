Gala 1 | Actuación
Sole Giménez da la sorpresa como Shakira con 'Ciega Sordomuda'
La cantante se ha metido en la piel de la artista colombiana y ha hecho bailar al público con uno de sus temas más conocidos.
Sole Giménez vuelve a Tu cara me suena convertida en concursante oficial. La cantante se había animado a imitar a una artista sobre nuestro escenario hace unos años y eso la dejó con ganas de más.
El primer reto que le ha puesto el pulsador no ha sido nada sencillo. Sole Giménez ha tenido que meterse en la piel de una de las artistas que más veces ha sido imitada en el programa: Shakira.
Sole nos ha hecho viajar a finales de la década de los noventa con el tema ‘Ciega Sordomuda’ y ha sorprendido tanto al público como al jurado imitando el timbre tan característico de la colombiana.
Sole Giménez ha desprendido energía y festividad en una canción que el público ha tarareado con ella. ¡Revive su primera actuación como concursante oficial dándole play al vídeo de arriba!
