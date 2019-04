Ángel dimite por culpa de 'Los Chunguitos'

NO SE SABEN LA LETRA

Hay que admitirlo. En la última gala de 'Tu cara me suena' Los Chunguitos no han dado ni una. No se han sabido la letra de "La puerta de Alcalá", y encima reconocen que se han equivocado 20 veces. Por ello y porque Los Chunguitos son el "gran fracaso pedagógico" de Ángel Llàcer, éste ha decidido dimitir.