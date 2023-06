Noche de actuaciones legendarias en 'Tu cara me suena': "Es el reto más grande que he tenido"

Ya está aquí la tan deseada Gala 11 de la décima temporada de 'Tu cara me suena'. La exigencia está más alta que nunca, y los concursantes lo saben. "Para mí es el reto más grande que he tenido hasta el momento", asegura Miriam Rodríguez, que imitará a India Martínez. Para una gallega como ella, "cantar flamenco y los quejíos" parecen mucha exigencia.

Josie, por su parte, también afronta algo tan opuesto para él como es "cantar reggaetón", teniendo en cuenta que tiene que imitar al precursor de este género, Daddy Yankee. "De verdad, escucharse 'Limbo' más de cinco veces al día es alienante", añade.

Andrea Guasch parece ser la voz más positiva de todos los intérpretes. "Me hace mucha ilusión porque, además, Carmen Sevilla es alguien a quien yo he visto toda mi vida", comenta la cantante. Otro de los trucos que está utilizando es la semejanza entre Carmen Sevilla con un familiar. " Hay algo de ella que me recuerda a mi abuela así como, tan guapas, tan luminosas, siempre sonriendo y siempre alegre, mi abuela es así", explicaba la semejanza.

Además, Merche imitará a Bebe Rexha con la canción `I’m good (blue)’; Jadel a Luis Fonsi con ‘Corazón en la maleta’; Susi Caramelo, junto a Silvia Abril, se convertirán en Elton John & RuPaul cantando ‘Don’t go breaking my heart’; y Alfred García se convertirá en The Animals interpretando ‘House of the rising sun’. Además, Agustín Jiménez, junto a Raúl Pérez, se meterán en la piel de Sergio Dalma y David Bustamante para cantar ‘Dos hombres y un destino’, yAnne Igartiburu será Nena cantando ‘99 red balloons’.