María José sorprende a Manel con su obra más peculiar: ¡Ha pintado el majo desnudo!

Los concursantes de The Floor nos están regalando grandes momentos. Ya no sólo ganando sus duelos o quedándose en blanco con algunas de las preguntas, si no en sus propias presentaciones en las que los podemos conocer un poco mejor.

María José, que ha sido escogida al azar para salir a jugar, ha desatado la risa en el plató y ha sorprendido a todos con su afición más artística. Ella profesora y pinta desde los 14 años, pero últimamente lo está haciendo con más frecuencia y una de sus últimas obras ha sido… ¡El majo desnudo!

“Es un modelo que he tenido y que me inspira mucho”, ha asegurado María José. Ella le hizo cuatro dibujos y el mejor de ellos lo ha pasado a óleo. ¡Ojalá poder ver cómo ha quedado! ¡Dale al play y revive este momentazo!