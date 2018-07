Soraya Semper se derrumba al no conseguir el favor del público

Soraya no consigue el favor del público durante la actuación y se derrumba tras el baile. Soraya le dedica el baile a su hijo de 8 años. Rafael Amargo le consuela diciéndole que "Llegar aquí es muy difícil, me voy a quedar contigo por cómo lo has contado y vivido pero esto no es un concurso solamente de emoción". Mónica se ha preocupado al ver como ha salido Soraya al escenario. Bustamante aplaude a Soraya que es una bailarina autodidacta "no he tenido dinero para pagar clases porque he tenido que mantener a mi hijo"