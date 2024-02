Luis pliego informaba a Terelu Campos de la relación de su hija: "A nadie le gustaría que su hija tuviera una relación con un presidiario"

El periodista Luis Pliego afirma que, la tarde de este martes, efectuaba una llamada a Terelu Campos en la que le comunicaba la información que poco después publicaría la revista que es competencia directa de la que él dirige.

El director de la revista 'Lecturas' contaría a Terelu que, en las fotografías que verían la luz horas después, estaría su hija junto a un chico, que no sería otro que el hijo de Mar Flores, Carlo Constanzia.

Las instantáneas se habrían tomado el pasado 8 de febrero en un centro comercial de los alrededores de la ciudad de Madrid. En ellas se ve a Alejandra, hija de Terelu Campos en actitud cariñosa con el vástago de Mar Flores, Carlo Constanzia. Ambos se habrían acomodado discretamente en la terraza de una cafetería, y por su actitud y complicidad se les apreciaría muy conectados. Conexión que habría ido aumentando llegando a fundirse ambos en un largo y apasionado beso.

En un primer momento, Terelu no se vio sorprendida por las informaciones y habría contestado a Luis, que "bueno, pero son amigos", quien por su parte habría informado a la madre: "no, no, hay beso y hay lengua", para sorpresa de la Campos, que por su parte habría reaccionado de manera comedida explicando que su hija es mayor para tomar sus propias decisiones y que no tiene que decir nada al respecto.

La periodista y colaboradora de Espejo Público, Gema López, por su parte afirma que si ella fuera la madre estaría ciertamente preocupada al ser Carlo Constanzia el otro protagonista de las fotografías. El hijo de Mar Flores en el pasado ha tenido problemas con la justicia y actualmente llevaría una pulsera de localización telemática, asegurando que "ninguna madre" querría que sus hijs mantuviera relaciones con personas con semejante historial.

Luis Pliego se posiciona al lado de Gema y expone: "A nadie le gustaría que su hijo o su hija tuviera una relación con un presidiario". Además el director de 'Lecturas' aseguraba de forma contundente que el publicaría las fotos de haber llegado a su poder, pese a mantener una relación con Terelu, que también colabora en dicha revista: "Por supuesto que si".

Reacciones

Aunque de forma oficial se esperan unas reacciones maternas muy comedidas y prudentes, también genera expectación la posibilidad de que Terelu amplíe su opinión o se pronuncie algo más en el blog semanal que elabora en 'Lecturas'.

Por su parte, el protagonista a partes iguales de las imágenes, Carlo Constanzia, esta misma mañana dedicaba un par de cariñosas 'peinetas' a la prensa que trataba de preguntarle por la supuesta relación, a lo que Gema López le recomendaba tranquilidad y corrección.