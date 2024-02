Primeras palabras de Terelu Campos sobre el romance entre su hija y el hijo de Mar Flores: "Quien diga que yo estoy alegre o contenta, está mintiendo"

El apasionado momento captado en el que ambos estarían dándose un "morreo" ha llevado a pensar que Alejandra Rubio y Carlo Constanzia mantengan un romance, pero ante la pregunta de si está enamorada, Alejandra contesta: "Se dicen tantas cosas que no son verdad".

¿Podría ser un montaje?

En las imágenes publicadas por una revista, supuestamente tomadas sin el conocimiento de los protagonistas, "el beso era beso" opina la periodista Gema López. Aun así los implicados no quieren hacer muchas declaraciones delante de las cámaras, y es que los detalles de la fotografía invitarían a pensar que pueda tratarse de un posado más que un 'robado'. Algunos periodistas aseguran que por los detalles "las fotos resultan sospechosas", y que podríamos estar ante una exclusiva pactada y preparada, tras la que podría haber intereses económicos.

"No me grabéis saliendo de prisión"

Por su parte Carlo no ha respondido a las preguntas de los periodistas pero decía que "es una portada y ya está. La próxima vez me sacaré yo las fotos para sacarme yo el dinero y a está". Y al mismo tiempo hacía la siguiente petición a los profesionales: "No me grabéis saliendo de prisión por favor, porque es algo feísimo".

La reacción de Terelu

Ante las informaciones que Luis Pliego hacía públicas en el programa del miércoles, Terelu Campos daba la siguiente respuesta a las preguntas de nuestros compañeros: "Quien diga que yo estoy molesta, o triste, o alegre, o contenta, está mintiendo porque no me pronuncio".

En otro momento Terelu también aseguraba a la prensa: "Yo me alegraré por que ella sea feliz, pero no sé cual es su situación en ese momento y es ella quien debe decirlo". Mientras, Mar Flores no respondía ni atendía a los medios de comunicación, a los que costaba dar con la famosa.

Horas después de esas declaraciones, las cámaras captaban a Alejandra mantener una tensa conversación telefónica que generaba muchas dudas de si estaría enterándose del pasado de Carlo o de las declaraciones de su expareja sobre su comportamiento, así como los difíciles momentos que atravesó en convivencia con él y que incluso hicieron que tuviera que acudir al hospital.

Espejo Público trata de responder a las muchas preguntas que surgen al respecto.

