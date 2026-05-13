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"Cinco desconocidos y un puente que vale 50.000 euros": ¡Salta! espera ya a los nuevos concursantes

Manel Fuentes recuerda la dinámica del concurso, en el que se ponen a prueba conocimientos de cultura general, la estrategia y también el vértigo.

"Cinco desconocidos y un puente que vale 50.000 euros": ¡Salta! espera ya a los nuevos concursantes

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Alberto Mendo
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El gran puente de ¡Salta! espera ya a los valientes concursantes que participarán en la nueva temporada. La tensión, el riesgo, la estrategia y los conocimientos generales son protagonistas, además de un premio de 50.000 euros.

El objetivo es simple: cruzar un imponente puente de 40 metros de largo respondiendo correctamente diez rondas de preguntas. Manel Fuentes recuerda la mecánica un poco más al detalle. En cada ronda se le proponen varias afirmaciones de cultura general divertidas y engañosas. Tienen que analizarlas y elegir una. Descubrirán si la elegida es correcta o no, saltando sobre la afirmación escrita en el suelo. Si responden mal, el suelo del puente se vence y caen al vacío. Si es correcta, avanzan a la siguiente ronda. El juego se va complicando en cada ronda hasta llegar a la ronda final, y décima, en la que optarán a llevarse al premio máximo de 50.000 euros.

“Si fallan, se van abismo abajo”: Manuel Fuentes explica la dinámica de ¡Salta!

En el juego tiene un papel fundamental el concursante que tiene el puesto de controller, que elige el orden en el que el resto juegan. Su reto es conseguir que el resto de concursantes le vayan despejando el camino para responder él correctamente en la ronda final.

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