"No me he dado cuenta": Este error de cálculo le sale muy caro a María en el Panel con Bote

La diferencia entre el marcador de Migue y los de sus compañeras sería insalvable si estuviéramos en la edición habitual del programa. No obstante, esto es La ruleta de la suerte noche y, llegados al Panel con Bote, la casilla dorada puede cambiar las cosas en un instante.

Con esta esperanza tiraba María, que iba acertando letra a letra el panel. El dinero acumulado, en especial después de un Se lo doy, no era para echar cohetes. Aunque el Bote ya ascendía a los 12.650€ antes de que, sin saberlo, hiciera su última tirada; suficiente como para la remontada histórica que se proponía.

Ahora bien, solo quedaba una consonante por revelar y no ha llegado a apuntar a la casilla correcta, pensando que tendría otra oportunidad más. De este modo, perdía la oportunidad de entrar en la Gran Final, así como llevarse el Bote final de 12.800€. ¡Una lástima!

Dale play al vídeo de arriba para volver a ver este momento tan emocionante.