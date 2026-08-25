Eric propuso a su madre, con esclerosis múltiple, empezar a correr como vía de escape: "Le dije a mi hijo que no podía moverme, que estaba loco"

En el año 2000, la vida de Eric y la de su familia cambió para siempre. A su madre le diagnosticaron esclerosis múltiple, aunque tuvieron que pasar dos años de pruebas e investigaciones hasta confirmar la enfermedad. Por aquel entonces, Eric tenía tan solo siete años y su madre podía llevar una vida completamente normal, incluso seguir montando en moto.

No fue hasta que Eric cumplió 14 años cuando le contaron la verdad. Para entonces, los síntomas de la enfermedad eran cada vez más evidentes "Me tuvieron que contar lo que había", explica el protagonista. Su madre había perdido la visión de un ojo y sufría frecuentes episodios de vértigo. Al enterarse de esta terrible situación "Me cabreé con todo el mundo" y "rompí una puerta" confiesa Eric. Mientras la enfermedad avanzaba, pasó de necesitar un bastón a utilizar muletas y, finalmente, una silla de ruedas. Poco a poco, también comenzó a necesitar ayuda para tareas cotidianas como asearse, vestirse o caminar.

Como muchas otras personas, Eric encontró en el deporte una vía de escape. Primero fue el fútbol y, desde hace once años, el running. Correr se convirtió en una parte fundamental de su vida y en una forma de afrontar la situación familiar. Mientras tanto, veía cómo la enfermedad de su madre avanzaba e iba perdiendo autonomía progresivamente.

En mayo de 2016, Eric tuvo una idea que cambiaría sus vidas: sacar a su madre a correr con él. Al principio, ella reconoce que "Le dije a mi hijo que no me podía mover, que estaba loco" pero, "Después confié en él", creyó en aquel proyecto como una manera de pasar más tiempo juntos. Eric pensó que iba a ayudarla a recuperar la estabilidad emocional y disfrutar de momentos fuera de casa. Al principio utilizaron una silla del hospital, pero, después de que su historia alcanzara una gran repercusión, pudieron conse guir una silla especialmente diseñada para correr.

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