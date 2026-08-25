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Margarita lleva desaparecida catorce días en un bosque de Cuenca: presenta principios de Alzheimer

Margarita lleva desaparecida desde el pasado 11 de agosto tras perderse en una zona oscura de un bosque de Palomares del Campo, en Cuenca.

Margarita

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Margarita, de 65 años, permanece desaparecida desde el pasado 11 de agosto en Palomares del Campo (Cuenca). La mujer, que anteriormente residía en Valencia, llevaba poco tiempo viviendo en el municipio cuando desapareció.

Margarita tiene principios de Alzheimer, aunque, según explica su hermana Laura, "hasta ahora solo se desorientaba". El día de su desaparición salió a dar un paseo por el campo y llegó hasta una zona oscura desde la que no sabía cómo regresar.

Ante la situación, llamó a su marido para avisarle. Él le aseguró que varios vecinos ya la estaban buscando con linternas, pero Margarita afirmó que en ningún momento lograba ver las luces.

Tras aquella llamada y después de contactar con la Guardia Civil, el teléfono de Margarita dejó de proporcionar nuevas pistas. Finalmente, el dispositivo se quedó sin batería el día 12 de agosto y, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de ella.

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