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Beatriz Cortázar desvela el contraataque judicial de Colate para traer a su hijo a España: "Pretende dar un giro radical a la sentencia"

Después de que la jueza de la Corte de Miami denegara la reubicación de su hijo en España, Colate Vallejo-Nágera contraataca. Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar desvela todos los detalles de su nueva estrategia judicial.

Colate

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Colate Vallejo-Nágera sigue luchando por traer de vuelta a su hijo Nico a España. Tras un largo y encarnizado juicio con Paulina Rubio para determinar dónde viviría el menor, finalmente la Corte de Miami denegó la reubicación de Nico en España. Una sentencia desesperanzadora para Colate.

Paulina

En este caso, no cabe recurso, ya que el juicio se volvería a celebrar aproximadamente en un año y medio, momento en el que Nico ya sería mayor de edad. Sin embargo, lo que sí que se contempla es una "moción de reconsideración", un arma que Colate ha solicitado ante la jueza.

La "moción de reconsideración" pide que se corrijan las conclusiones de la sentencia que, según Colate, se contradice con las pruebas y declaraciones que se presentaron. En el documento, se presentan 8 puntos para defender la tesis de Colate, que sostiene que Nico no estaba aleccionado en su declaración.

El principal argumento de Colate para solicitar la "moción de reconsideración" es que la jueza habría ignorado la declaración del propio Nico, que aseguró que quería vivir en España en numerosas ocasiones y que no se sentía seguro con su madre.

"Pretende dar un giro radical a la sentencia", asegura Beatriz Cortázar, "tras quedar noqueado, se ha recuperado y ha vuelto a luchar".

Colate abre un nuevo capítulo judicial en su guerra por traer de vuelta a su hijo. ¿Logrará que la jueza reconsidere su decisión?

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