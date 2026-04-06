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El Rosco | 6 de abril

¡Máxima tensión! Javier, a dos del bote, se la juega por 340.000 euros… ¿Lo conseguirá?

El concursante, con el Rosco ganado, ha decidido ir más allá y luchar por el premio.

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Javier, a dos del bote, se la juega por 340.000 euros

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Javier y Neli están protagonizando otra increíble rivalidad en Pasapalabra. Con 28 y 7 participaciones respectivamente en El Rosco, ambos están cada día más cerca del bote que en este caso ascendía hasta los 340.000 euros.

Esta vez, el veterano partía con la ventaja de contar con más segundos y estaba dispuesto a aprovecharlos. De hecho, entre la diferencia de tiempo y el fallo tempranero de Neli, Javier parecía tener el camino más allanado que nunca.

Sin embargo, la concursante, en un intento de redimirse por el error cometido, ha logrado una increíble racha de 12 aciertos para poner presión a su rival. Él, por su parte, ha respondido con una tirada idéntica dejando claro que no iba a perderle la cara al duelo.

Finalmente, Neli se ha quedado sin tiempo con 21 respuestas correctas y un fallo y Javier, con 23, se ha lanzado de cabeza a por el bote. ¿Lo conseguirá? ¡Mira el vídeo para descubrirlo!

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