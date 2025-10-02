Antena 3 LogoAntena3
Urban Theory en El Hormiguero: uno de los mayores espectáculos musicales del planeta

La agrupación de bailarines italianos ha conseguido crear un show con el que convierten la música en todo un espectáculo.

Urban Theory en El Hormiguero: uno de los mayores espectáculos musicales del planeta

Gloria Estefan ha llenado El Hormiguero de música, energía y emoción. La estrella internacional ha repasado su brillante trayectoria y ha compartido recuerdos que han marcado su vida y carrera.

Para poner el broche de oro a su visita, Marron ha aparecido en el plató con una sorpresa impresionante. El científico del programa ha logrado traer al plató a Urban Theory un increíble grupo que hace de la música un auténtico arte.

Jugando con las perspectivas, los efectos visuales y una capacidad de baile increíble, los italianos son capaces de crear un show nunca antes visto. ¡No te lo puedes perder!

La concursante, presionada por los 21 aciertos de Manu, ha querido arriesgar… pero ha fallado. Los dos han jugado por un bote de 2.200.000 euros.

