Urban Theory en El Hormiguero: uno de los mayores espectáculos musicales del planeta

Gloria Estefan ha llenado El Hormiguero de música, energía y emoción. La estrella internacional ha repasado su brillante trayectoria y ha compartido recuerdos que han marcado su vida y carrera.

Para poner el broche de oro a su visita, Marron ha aparecido en el plató con una sorpresa impresionante. El científico del programa ha logrado traer al plató a Urban Theory un increíble grupo que hace de la música un auténtico arte.

Jugando con las perspectivas, los efectos visuales y una capacidad de baile increíble, los italianos son capaces de crear un show nunca antes visto. ¡No te lo puedes perder!